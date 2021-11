Een jury in de Verenigde Staten heeft de 78-jarige miljonair Robert Durst in staat van beschuldiging gesteld voor de moord op diens in 1982 verdwenen vrouw. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie verder kan met de zaak tegen hem. Durst kreeg vorige maand al levenslang opgelegd voor de moord op zijn goede vriendin Susan Berman in 2000. Mede dankzij een HBO-documentaire kon hij veroordeeld worden.