Amazon lanceert waarschijnlijk in het vierde kwartaal van volgend jaar zijn eerste satellieten voor Project Kuiper, heeft het Amerikaanse webwinkel- en technologieconcern laten weten. Amazon steekt al langer veel geld in zijn programma om satellieten in een baan om de aarde brengen. Zo wil het concern consumenten verspreid over de wereld toegang geven tot breedbandinternet.