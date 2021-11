Veiligheidsberaad: beter naleven, controleren en handhaven op QR

De QR-code moet beter worden nageleefd, gecontroleerd en gehandhaafd. Dat zeiden de burgemeesters en demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) na afloop van het Veiligheidsberaad maandagavond in Utrecht. In een deel van de horeca en in de sportkantines blijft de naleving achter, zegt Grapperhaus. „Dat moet veranderen, want wij willen wegblijven van een zwaar maatregelenpakket. Wij hebben een gezamenlijk doel: voorkomen dat de zorg overbelast raakt, kwetsbare mensen te beschermen en het virus zo goed mogelijk te bestrijden.”