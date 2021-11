Autofabrikant Tesla wint opnieuw op Wall Street

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla ging maandag weer flink omhoog op de beurs in New York. Aandelen van de onderneming wonnen onlangs al fors aan waarde. De stemming onder Amerikaanse beleggers was maandag sowieso goed. Wall Street trok zich volgens analisten op aan de vele goede kwartaalberichten van beursgenoteerde bedrijven die in de afgelopen weken naar buiten zijn gekomen. Daardoor schrok de markt ook niet van nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie die iets minder gunstig waren dan verwacht.