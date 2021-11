Milieuorganisaties missen juist de actie waar Rutte toe oproept

Demissionair premier Mark Rutte heeft in Glasgow de wereld opgeroepen tot actie tegen klimaatverandering, maar volgens milieuorganisaties ontbreekt het juist daar nog aan in Nederland. Dewi Zloch van Greenpeace vindt dat Rutte „zich moet schamen”, omdat Nederland zijn eigen klimaatafspraken „niet nakomt”. Volgens Nine de Pater van Milieudefensie, die ook op de klimaattop in Schotland is, „hamert Rutte op actie, maar laat hij de spijkers thuis”.