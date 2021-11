UWV geeft 9500 bedrijven laatste kans voor afrekening loonsteun

Uitkeringsinstantie UWV geeft ongeveer 9500 ondernemers nog een laatste kans voor het aanvragen van de definitieve berekening van de eerste periode loonsteun. Die was bedoeld om hen de coronacrisis door te helpen. Eigenlijk hadden ze dit uiterlijk afgelopen weekend moeten doen, maar er is besloten om ze nog een „formele laatste herinnering” te sturen. Ze krijgen tot en met 9 januari volgend jaar de tijd om alsnog in actie te komen.