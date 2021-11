De acceptgiro verdwijnt in 2023. Betaaldienstverlener Currence laat weten dat het aantal gebruikte acceptgiro’s dan te laag wordt om de betaalmethode nog langer te ondersteunen. Eerder was al afgesproken dat de acceptgiro in 2019 zou verdwijnen, maar dat werd in 2017 voor onbepaalde tijd uitgesteld.