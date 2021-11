De gezondheidsinspectie zoekt uit hoe een variant van het poliovirus vorige maand op het Utrecht Science Park in Bilthoven in het riool is gekomen. Er worden daar vaccins gemaakt, waarvoor het virus nodig is. De rioolzuivering maakt het virus weliswaar onschadelijk, maar het hoort toch niet in het riool te komen, aldus de inspectie.