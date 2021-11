Zwembaden en zwemscholen waarschuwen politiek Den Haag dat zij verder in de problemen komen als ze te maken krijgen met nieuwe coronamaatregelen. Het invoeren van een QR-check zou bijvoorbeeld de „doodsteek” zijn voor menig zwembad en zwemschool, schrijven de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) en zweminstituut ENVOZ in een brief. Ook de fitnessbranche is kritisch over de mogelijke stap.