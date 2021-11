Ze wordt beschouwd als een van de belangrijkste grafisch vormgeefsters in ons land, die zich in haar tijd vooral bevond in een mannenwereld. De Joods-Nederlandse kunstenares Fré Cohen (1903-1943) werkte lange tijd in de stijl van de Amsterdamse School. Haar werk is vanaf dinsdag te zien in een overzichtstentoonstelling in Museum Het Schip in Amsterdam.