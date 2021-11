President Biden dommelt tijdens klimaatconferentie

De Amerikaanse president Joe Biden worstelde zichtbaar met vermoeidheid tijdens het openingsevenement van de VN-klimaatconferentie COP26 maandag in het Schotse Glasgow. Videobeelden die op Twitter rondgaan laten zien dat de 78-jarige president van de Verenigde Staten meerdere keren zijn ogen sluit terwijl hij met zijn armen over elkaar naar een toespraak luistert. Pas als een jonge man hem aanspreekt, lijkt hij weer wat wakkerder. Hij klapt aan het einde van de toespraak, maar wrijft ook meteen in zijn ogen.