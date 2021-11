Het kabinet is van plan om mondkapjes terug te brengen in publieke binnenruimten en bij contactberoepen. Ook wordt de coronapas waarschijnlijk verplicht in sportscholen, zwembaden en op doorstroomlocaties. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS. Het thuiswerkadvies zou weer worden aangescherpt. De maatregelen gaan vrijdag in.