Beurzen New York openen met winst, Harley-Davidson fors hoger

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsmaand november, waarbij de leidende Dow-Jonesindex kortstondig boven de 36.000 punten ging. De beurshandel op Wall Street staat deze week vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve en het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Motorfietsenfabrikant Harley-Davidson was een opvallende stijger na het nieuws dat de Verenigde Staten en de Europese Unie hun conflict over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd.