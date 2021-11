De afgelopen ruim vier maanden hebben nabestaanden van omgekomen mannelijke vluchtelingen in Srebrenica 628 verzoeken tot schadevergoeding ingediend. Daarvan zijn er 139 toegewezen, waarvan er inmiddels 79 zijn uitbetaald. Drie verzoeken zijn afgewezen, melden de demissionair ministers Henk Kamp (Defensie) en Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.