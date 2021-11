Stamcelbank Nederland, de enige plek in Nederland waar mensen hun eigen stamcellen kunnen opslaan, moet stoppen met zijn werk. De erkenning wordt ingetrokken, heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maandag bekendgemaakt. De maatregel gaat op 13 januari in. De inspectie zegt dat er grote problemen zijn bij de instelling in Leusden.