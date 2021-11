In de nachtopvang van Ter Apel hebben afgelopen nacht 225 asielzoekers geslapen. Dat zijn er 50 minder dan de maximumcapaciteit toelaat, meldt de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Ook in de nacht ervoor werd het maximum niet overschreden. Daarvoor sliepen er ruim drie weken lang veel te veel mensen. De Veiligheidsregio Groningen had de omstandigheden in het asielzoekerscentrum verklaard tot crisissituatie.