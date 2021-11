Legerplaats Harskamp op de Veluwe blijft nog een maand langer in gebruik als noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen. In november worden de 550 mensen die nog op Harskamp verblijven groepsgewijs naar andere locaties gebracht. De eerste groep vertrekt maandag, schrijft de directeur-generaal Migratie van het ministerie van Justitie aan de inwoners van Harskamp. Het is de tweede keer dat de opvang op de legerplaats wordt verlengd.