Staatsbosbeheer zoekt een koper voor het Informatiecentrum Grevelingen op de Brouwersdam in Zuid-Holland. Staatsbosbeheer sluit de winkel en de uitkijktoren in het centrum per 1 december. De horeca was al gesloten en zalen huren kan ook niet meer. De dienst heeft dat besloten omdat er geen kostendekkende manier te vinden is om het informatiecentrum open te houden.