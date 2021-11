De 120.000 rijksambtenaren krijgen eens per vijf jaar 750 euro om een thuiswerkplek in te richten en te stofferen. Dat zijn de vakbonden met de overheid overeengekomen in een nieuwe cao. De ambtenaren krijgen een loonsverhoging van 2 procent. De vakbonden noemen dat karig, maar zijn blij met de goede afspraken over thuiswerken.