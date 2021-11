De Nederlandse overheid heeft sinds het begin van de coronacrisis in totaal 6,2 miljard euro uitgekeerd aan bedrijven als tegemoetkoming voor hun vaste lasten (TVL). In het derde kwartaal hebben nog ruim 35.000 ondernemers gebruikgemaakt van de TVL. Het kabinet besloot in augustus dat de algemene steunregelingen voor het bedrijfsleven per 1 oktober zouden stoppen.