Staalconcern ArcelorMittal behoorde maandag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden positief op het nieuws dat de Verenigde Staten en de Europese Unie hun conflict over importheffingen op staal en aluminium hebben bijgelegd. Daarnaast werd vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed) en het Amerikaanse banenrapport, die later in de week op het programma staan.