Politie verspreidt dronebeelden van Woonopstand in Rotterdam

De politie heeft maandag met drones gemaakte beelden verspreid van de zogeheten Woonopstand-demonstratie in Rotterdam. De beelden laten volgens de Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zien wat er tijdens de betoging op 17 oktober precies is gebeurd rond de Erasmusbrug. Filmpjes die deze dag en later via social media werden verspreid, waarop de mobiele eenheid in actie te zien was, leidden tot felle kritiek vanuit de politiek en in de media op het politieoptreden.