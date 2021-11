De Verenigde Staten willen op de internationale klimaattop COP26 laten zien dat ze weer het voortouw nemen bij de aanpak van klimaatverandering. Klimaatgezant John Kerry zei dat het doel is „om bij het vertrek uit Glasgow het internationale ambitieniveau fors te hebben verhoogd”, zodat de wereld beter in staat is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad ten opzichte van pre-industriële tijden.