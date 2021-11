De Zuid-Koreaanse export is in oktober met bijna een kwart gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vooral de uitvoer van chips en chemieproducten zorgden voor de toename, zo meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel. Evengoed was de exportplus minder sterk dan verwacht, wat aantoont dat de problemen in de leveringsketen zijn weerslag hebben gehad op de cijfers.