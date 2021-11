De politie heeft in Woerden, na een wilde achtervolging, vijf verdachten in een auto opgepakt. De bestuurder was er met hoge snelheid vandoor gegaan. De wagen crashte uiteindelijk op de Middellandbaan in de berm. „De vijf inzittenden zijn aangehouden en overgebracht naar het ziekenhuis”, aldus de Utrechtse politie. Hun identiteit is niet bekendgemaakt.