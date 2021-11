Yellen: gezamenlijk verlagen tarieven VS en China tegen inflatie

Als de Verenigde Staten en China over en weer de importheffingen zouden verlagen, zou dat de inflatie tegen kunnen gaan. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen gezegd. Maar de VS zijn niet van plan om de onder de vorige president Donald Trump opgelegde heffingen eenzijdig te verlagen of af te schaffen. Yellen herhaalde dat de VS nog steeds verwachten dat China voor 200 miljard dollar (ruim 173 miljard euro) extra aan Amerikaanse goederen gaan kopen.