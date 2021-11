Nikkei sluit fors hoger na verkiezingswinst premier Kishida

De aandelenbeurs in Tokio is maandag met een forse winst begonnen aan de maand november. De overwinning van de Liberaal-Democratische Partij (LDP) van premier Fumio Kishida, die zondag bij de parlementsverkiezingen in Japan haar meerderheid in het lagerhuis wist te behouden, wakkerde de hoop aan op meer steunmaatregelen van de Japanse overheid voor de op twee na grootste economie ter wereld. De verkiezingen vormden een belangrijke test voor Kishida, die pas sinds begin oktober leider van de LDP en premier van het land is.