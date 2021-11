De 24-jarige man die zondag in een trein in Tokio passagiers aanviel met een mes, deed dat omdat hij „mensen wilde vermoorden” en hoopte „daarna de doodstraf krijgen”. Volgens het Japanse persbureau Kyodo News heeft hij dit tegen de politie verklaard en gaf hij ook toe fan te zijn van het karakter ‘The Joker’ uit de Batmanfilms. Hij zou zich ook als The Joker hebben verkleed voor zijn daad.