De regeringscoalitie van premier Fumio Kishida heeft zondag bij de parlementsverkiezingen in Japan een comfortabele meerderheid in het lagerhuis behouden. De coalitie kan rekenen op 293 van de 465 zetels. Dat is meer dan menigeen had verwacht en dan dat de exitpolls voorspelden. De overwinning lijkt de weg te effenen voor meer overheidsinvesteringen in de derde economie ter wereld.