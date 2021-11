Regeringsleiders bespreken in Glasgow aanpak klimaatverandering

Regeringsleiders komen maandag en dinsdag bijeen in Glasgow om op de VN-klimaattop te praten over oplossingen voor de klimaatcrisis. Ook demissionair premier Mark Rutte is aanwezig, net als andere Europese leiders, onder wie de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Mario Draghi en vertrekkend bondskanselier van Duitsland Angela Merkel. Nederland trekt in de onderhandelingen samen op met de andere EU-landen.