Jongeren waren vorig jaar minder gelukkig dan voorheen. In de Landelijke Jeugdmonitor van het CBS over coronajaar 2020 gaf 84 procent van de jongvolwassenen aan over het algemeen gelukkig te zijn. In 2019 was dit 88 procent en in de tien jaar daarvoor schommelde dat percentage rond de 90 procent.