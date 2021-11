De Duitse bondskanselier Angela Merkel is erg te spreken over de resultaten die op klimaatvlak zijn geboekt tijdens de G20-top in Rome. Die zijn volgens haar een „goed signaal” naar de VN-klimaatconferentie COP26 die zondag is begonnen in het Schotse Glasgow. Ook andere regeringsleiders wezen op de positieve punten van de tweedaagse bijeenkomst in Italië.