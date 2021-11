Bij een ongeluk met een kabelbaan in het Sudeten-gebergte in het noorden van Tsjechië is zondag de bestuurder om het leven gekomen. De cabine waarin hij zat raakte door onbekende oorzaak los van de kabel en viel naar beneden. Hulpdiensten haalden vijftien mensen uit een tegemoetkomende cabine. Zij kwamen volgens een woordvoerder met de schrik vrij.