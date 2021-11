Na staalruzie wijzen VS en EU andere landen op schoner metaal

Nu de staalruzie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie is bijgelegd, willen de twee mogendheden de rest van de wereld aansporen om schoner staal te produceren. Tijdens de top van de G20 in Rome legden de EU en de VS hun conflict over importheffingen op staal en aluminium bij, waarmee volgens de Amerikaanse president Joe Biden „een nieuw tijdperk” aanbreekt van internationale samenwerking. Daarin willen ze onder andere barrières opwerpen voor staal van fabrikanten die niets doen tegen hun CO2-uitstoot.