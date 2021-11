Geen temperatuurrecord in 2021, maar dat is geen trendbreuk

Het jaar 2021 komt hoogstwaarschijnlijk in de top zeven van warmste jaren ooit gemeten terecht. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) bracht dat naar buiten op de eerste dag van de VN-klimaattop in Glasgow. Dat dit jaar geen temperatuurrecords worden gebroken, zoals de afgelopen jaren herhaaldelijk gebeurde, is volgens de VN-organisatie niet geruststellend. Begin dit jaar had het klimaat te maken met een tijdelijk afkoelend effect door het complexe weerpatroon dat bekendstaat als La Niña. Dat gebeurt eens in de paar jaar.