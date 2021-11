Op de zwaarbeveiligde Scottish Event Campus in Glasgow is de internationale klimaattop COP26 begonnen. Alleen al in de zogenoemde ‘blauwe zone’, waar alle officiële onderhandelingen worden gehouden, zijn duizenden delegatieleden van overheden, vertegenwoordigers van non-profitorganisaties, andere belanghebbenden en journalisten neergestreken. Op maandag en dinsdag volgen de regeringsleiders.