G20 eens over aanpak klimaatopwarming, weinig harde doelen

De leiders van de G20-landen zijn het erover eens dat alles gedaan moet worden om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 graad Celsius. De algemene conclusie is echter dat ze tijdens hun tweedaagse top in Rome onvoldoende concrete toezeggingen hebben gedaan om dat doel te bereiken. „Het binnen bereik houden van de 1,5 graad zal betekenisvolle en effectieve actie en toewijding van alle landen vergen”, staat in de slotverklaring .