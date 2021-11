Een onder Turkse vlag varend vrachtschip met aan boord 382 migranten is zondagmorgen vroeg aangemeerd op het Griekse eiland Kos. De meeste opvarenden zijn Afghanen. Volgens Griekse media hadden de Griekse autoriteiten in samenspraak met de Europese Commissie Turkije opgeroepen het schip met de migranten terug te halen, maar was daarop vanuit Ankara geen positieve reactie gekomen.