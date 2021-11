De BILT (ANP) - Op verschillende plekken in Nederland is het noorderlicht waargenomen. Volgens Weer.nl kwamen rond middernacht de eerste berichten vanuit Terschelling waaruit bleek dat het noorderlicht te zien was. Daarna werd ook elders het fenomeen waargenomen. Volgens Weer.nl was het noorderlicht op sommige plekken alleen fotografisch waar te nemen, zoals in Den Helder.