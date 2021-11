De geestelijk leider van de Taliban is voor het eerst in het openbaar verschenen, melden officiële kanalen van de radicaalislamitische beweging. Hibatullah Akhundzada zou in de Afghaanse stad Kandahar een groep aanhangers hebben toegesproken. Beelden daarvan zijn er niet. Wel is een 10 minuten durend audiofragment gedeeld. De boodschap daarin was vooral religieus van aard en niet zozeer politiek.