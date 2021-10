Onder de tienduizenden demonstranten die zaterdag in Soedan de straat zijn opgegaan tegen de militaire machthebbers, zijn volgens de plaatselijke artsenorganisatie Sudan’s Central Doctors Committee drie doden gevallen. Een van hen zou door militairen door het hoofd zijn geschoten, een ander is in de buik getroffen en een derde slachtoffer werd in de borst geraakt, meldt de artsenorganisatie op Facebook.