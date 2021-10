De naar Rome meegereisde partners van de leiders van de G20-landen hebben zich zaterdag op de eerste dag van top ondergedompeld in cultuur. De Italianen hadden hen uitgenodigd voor een tour door het Colosseum, gevolgd door een lunch in het Villa Pamphili-park in het centrum van de hoofdstad. Daarna ging het gezelschap naar musea in het Vaticaan, waarbij de Sixtijnse Kapel niet ontbrak.