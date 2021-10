De Europese Commissie werkt intensief aan een oplossing voor het Brits-Franse conflict over visserijvergunningen. Voorzitter Ursula von der Leyen liet dat weten na een onderhoud met de Britse premier Boris Johnson op de G20-top in Rome. De Franse regering had het dagelijks EU-bestuur gevraagd mee te helpen de kwestie op te lossen.