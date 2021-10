President-directeur van NS Marjan Rintel pleit onderweg naar de klimaattop COP26 in Glasgow voor serieuze investeringen in het spoor. „Het is toch gek dat alle aandacht uitgaat naar de problemen en niet naar de oplossingen. Duurzame mobiliteit bestaat al, daar moeten we extra moeite in stoppen. Wij zijn onderdeel van de oplossing”, zegt ze in de trein van Londen naar Glasgow.