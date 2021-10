Hooggerechtshof VS neemt klachten kolensector in behandeling

De Amerikaanse mijnbouwsector heeft een gevoelige overwinning behaald in een juridische strijd over de bevoegdheid van milieutoezichthouder EPA bij het beteugelen van de CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales. Het Amerikaanse Hooggerechtshof neemt een beroepszaak hierover in behandeling van een groep bedrijven en Amerikaanse staten, waaronder het steenkool producerende West-Virginia. Dit kan voor vertraging zorgen bij de klimaataanpak van president Joe Biden.