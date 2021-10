WSJ: activistische aandeelhouder wil dat Shell zich splitst

De activistische aandeelhouder Third Point wil dat olie- en gasconcern Shell zich splitst in een bedrijf dat zich bezighoudt met olie- en gas en een bedrijf dat juist inzet op hernieuwbare energie. Dat schrijft Third Point in een brief aan zijn investeerders, waar de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal over bericht. Third Point heeft recent een belang in Shell verworven dat meer dan 500 miljoen dollar waard is, zo meldt de krant op basis van ingewijden.