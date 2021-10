Chipbedrijven ASMI en Besi werden woensdag fors hoger gezet op de Amsterdamse beurs. De twee kwamen een dag eerder met cijfers die door beleggers goed werden ontvangen. De chipbedrijven hielpen de AEX de verliezen beperkt te houden. Heineken moest het daarentegen ontgelden na tegenvallende resultaten. De bierbrouwer had in het derde kwartaal behoorlijk last van de lockdowns tegen het coronavirus in Zuidoost-Azië.