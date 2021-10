Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het oplopende aantal coronabesmettingen en de dreiging van nieuwe coronamaatregelen die ondernemers en werknemers kunnen raken. „Het was, is en blijft dus belangrijker dan ooit om bij klachten thuis te blijven en waar mogelijk thuis te werken”, laten de lobbyverenigingen voor het Nederlandse bedrijfsleven weten.