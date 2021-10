De politie gaat „intensief en uitgebreid” onderzoek doen naar meerdere vermoedelijke brandstichtingen in Assen. Liefst achttien keer waren er deze maand branden, in verschillende delen van de Drentse hoofdstad. Zo gingen meerdere auto’s, (deel-)scooters en schuurtjes in vlammen op. Ook waren er branden bij woningen en in een voormalige supermarkt.