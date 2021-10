De christendemocraat Hendrik Wüst is zoals verwacht in het deelstaatparlement in Düsseldorf gekozen tot premier van Noordrijn-Westfalen. De 46-jarige jurist volgt de afgetreden Armin Laschet op. Laschet leed als kandidaat-bondskanselier voor de christendemocraten in september een bittere verkiezingsnederlaag.